Москва, 30 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Россия три раза подряд проведёт клубный чемпионат мира по пляжному футболу — в 2022, 2023 и 2024 годах. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе российской части оргкомитета турнира.

Hery Zo Rakotondramanana Пляжный футбол

«У нас со Всемирной организацией пляжного футбола совместные грандиозные планы по развитию турнира в России», — приводит ТАСС слова главы российского оргкомитета турнира Михаила Стручкова.

Он отметил, что организаторы хотят придать клубному чемпионату мира по пляжному футболу статус одного из ключевых международных спортивных событий, проходящих в России.

По его словам, кроме турнира профессиональных команд будет проведён детский чемпионат, а также выставочные матчи с участием женских команд.

Напомним, клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. До 2017 года он проходил в Бразилии, а в 2019, 2020 и 2021 годах — в Москве. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».

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