Москва, 1 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон, повышающий минимальный возраст приобретения огнестрельного оружия, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Огнестрельный гектар

Огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье оружие и длинноствольное оружие самообороны могут приобретать лица, достигшие 21 года, а не 18 лет.

При этом повышение возраста не касается тех, кто проходит либо проходил военную службу, а также тех, кто служит в государственных военизированных организациях, имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Одновременно закреплено, что охотничье оружие с 18 лет по-прежнему могут приобрести представители коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни, профессиональные охотники и работники юридических лиц «с особыми уставными задачами».

С 18 лет можно приобрести спортивное оружие, гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Закон также ужесточает правила выдачи лицензии.

Вместе с тем в декабре 2021 года законопроект, ужесточающий государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Василием Пискарёвым.

Читайте также:Законопроект о дополнительном контроле за выдачей оружия внесен в Госдуму