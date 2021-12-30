Москва, 30 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Россия и США проведут переговоры по российским предложениям о гарантиях безопасности 10 января 2022 года в Женеве. Об этом 30 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Эта дата обозначена, она не имеет никаких на данный момент альтернативных вариантов», — сказала официальный представитель российского МИД.

При этом Захарова уточнила, что российскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а американскую — первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что Россия занимает чёткую позицию по вопросу о моратории на смертную казнь и пересматривать её нет повода.