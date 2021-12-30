Кожевниковский район, Томская область, 30 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли два человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло 29 декабря в селе Старая Ювала.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томской области

В ходе тушения пожара пожарные обнаружили тело женщины и её трёхлетнего сына. Второй ребёнок 2017 года рождения был госпитализирован в Кожевниковскую районную больницу. В настоящее он находится в реанимации.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия и назначили медицинские и пожаротехническую экспертизу.