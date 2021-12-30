Москва, , 11:53 — REGNUM Дополнительные доходы в 2021 году помогли обеспечить поддержку экономики и граждан. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы хорошо пополняли казну в этом году — у нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы их направляли как на меры по борьбе с пандемией, так и на развитие экономики и поддержку граждан», — заявил Силуанов.

По его словам, эти 4 трлн рублей истрачены «практически все».

«Когда готовили трёхлетку, часть расходов из будущей трёхлетки произвели в текущем году. Около 900 млрд рублей направили на антипандемийные мероприятия, поддержали людей, граждан, помогли пенсионерам, помогли семьям с детьми школьного возраста, помогли военнослужащим», — указал он.

«Очень много допустили новых инфраструктурных проектов — и приблизили расходы по дорогам, по другим инфраструктурным расходам, которые планировали осуществлять в следующую трёхлетку. Это дало результат», — подчеркнул Силуанов.