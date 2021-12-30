Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Президент США Джо Байден в недостаточной мере борется с преступностью и решает проблему миграции, так считает больше половины участников проведенного недавно опроса общественного мнения, сообщает New York Post.

По данным консервативной социологической компании Rasmussen Reports, 51% респондентов указали на то, что принимаемые Байденом меры по борьбе с преступностью и укреплению правоохранительных органов. Поддерживают выбранный нынешним главой Белого дома курс поддерживают лишь 31% опрошенных.

Работу же американского президента в части борьбы с нелегальной миграцией негативно оценили 54% участников, положительную же оценку дали 27%.