25 января 2022 | Время чтения 7 мин

Недавно при взгляде на охватившую самые продвинутые страны агонию принудительной вакцинации мне казалось, что мир сошел с ума. Сейчас мне уже так не кажется. Сейчас это выглядит очевидным фактом — если не медицинским (потому что медицины в этом вакцинобесии — кот наплакал), то политическим.

Дарья Юдкевич, , 12:18 — REGNUM Президент России говорил прямым текстом: вакцинация должна быть добровольной. «И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения», — сказал Владимир Путин 5 декабря, подчеркнув, что в этом вопросе необходимо идти именно по пути убеждения, с тем чтобы у людей возникала внутренняя потребность пройти вакцинацию. Но если посмотреть на места, возникает вопрос о грани между убеждением и принуждением. Кто определяет эти понятия? И вообще, убедить — это как? Если человека поймать за руки и уколоть — это явно принуждение, такого нельзя делать, но если перекрыть ему кислород — это действительно всего лишь убеждение? Создание внутренней потребности — или что-то другое?

Права Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Скоро новогодние каникулы, и вопрос о пресловутых аусвайсах в мир, предназначенный для людей первого сорта, снова напоминает о себе. Простое измерение этой темы — детский отдых: самое время сводить детей в театр, в музеи, просто в магазины за обновками, которые сейчас распродаются. Но тут родителей, например, в Петербурге ждет сюрприз: предъявляй аусвайс или медотвод, а с 2 января к нему еще должен прилагаться ПЦР-тест давностью не более двух суток. Иными словами, чтобы хотя бы через день куда-то с ребенком выходить, нужно сдать этот тест пять раз, заплатив (в зависимости от центра) 8000 руб., потому что в поликлинике тест делать за госсчет ради посещения театра и магазина не будут. Если такой вариант не подходит, учитывая, что медотвод дают далеко не всем, ребенка придется оставить дома, оставить без культурной программы, одежду на следующий сезон купить можно онлайн, но это сопряжено с определенными неудобствами, словом, отсюда вопрос — это убеждение к добровольной вакцинации или это чистейшее к ней принуждение за счет очевидного ограничения доступа к базовым потребностям и игнорирования прав на доступ к произведениям культуры, если слово «право» еще имеет значение, я уж молчу про слово «культура»…

Тест на коронавирус Rosminzdrav.ru

Еще одно измерение: безопасность личных данных вообще и медицинская тайна в частности. Ярким впечатлением от недавнего похода в кино стала проверка медицинской документации на входе: билетеры внимательно изучили мою справку о медотводе из взрослой поликлиники и приложенную к ней справку из детской, узнав из этих двух бумаг абсолютно всё: мои паспортные данные, данные моего ребенка, наш домашний адрес, лечебные заведения, которые мы посещаем, поводы, по которым мы это делаем… Когда я прихожу в медучреждение делать банальнейшую процедуру типа сдачи крови, я подписываю согласие на обработку персональных данных, а учреждение обязуется не разглашать результаты теста никому без специальной доверенности, даже моим ближайшим родственникам. Однако чужой мне человек, проверяющий билеты в кинотеатре, легально знакомится и с персональными данными — моими и несовершеннолетнего ребенка, и со сведениями, составляющими медицинскую тайну. Легально ли? Где тот закон, который дает им право обрабатывать мои персональные данные без моего согласия, обрабатывать персональные данные несовершеннолетних без согласия их родителей, раскрывать медицинскую тайну? Кажется, еще недавно страна голосовала за поправки к Конституции, призванные сделать ее еще более пронародной — как давно это было и как легко все наши кровью заслуженные гражданские права оказались даже не фантомом, а просто посмешищем.

Измерение третье, оно же подпункт второго. Кто предъявляет человеку, почему-то «уполномоченному» проверять чужие персональные данные, свой куар-код с Госуслуг, лишается понятия «личная жизнь» вообще. Ее нет. Человек — ФИО — в такой-то день и час зашел в определенное помещение, прошел на определенный ряд, сел на определенное место и посмотрел конкретный продукт. Неизвестным не осталось ничего. При желании, если он расплачивается везде картой, можно узнать даже марку напитка, который он купил при входе. Лично мне видится какая-то ирония или издевка в том, что этим конкретным фильмом была «Матрица», вся насквозь проникнутая органическим неприятием принуждения и тотального контроля.

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Еще один подпункт к теме безопасности проверок куар-кодов: как известно, не каждое кафе и не каждый магазинчик оборудованы сканером для считывания этих кодов. Я сильно сомневаюсь, что работники сферы услуг вообще хотят проверять у клиентов куар-коды, тут уж смотря как прижать и чем запугать, но вопрос о злоупотреблениях лично у меня открыт. Если служащие банков сливают данные клиентов, которых потом донимают мошенники, то как нужно понимать ситуацию, при которой ты протягиваешь свой открытый сайт Госуслуг, где указано про тебя всё, совершенно неизвестному человеку, который начинает сканировать твой аккаунт своим смартфоном? И если меня попросят «ой да ладно накручивать», меня это не убедит. Может, убедило бы, если бы я не знала размах мошенничества с цифровыми данными в нашей стране и весьма вольное обращение с защитой персональных данных, см. сказанное выше.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом вся кампания по добровольнейшей вакцинации безумна в своей основе не только потому, что она по замыслу ни черта не добровольна, а еще и потому, что она не работает. В привитых на две трети США главный инфекционист пообещал скорую вспышку заражений. В Израиле, который гордится своими передовыми темпами вакцинации, премьер предупредил о «буре заражений». Греческий премьер, посетовав, что ему как либералу вообще тяжело людей принуждать прививаться, сказал — извините, но приходится. Ввели суровые ограничения в правах для непривитых плюс штрафы, похвастались возросшими темпами вакцинации и достигнутыми показателями в виде привитости уже более 80% взрослого поголовья страны. И? Всего за четыре дня число зараженных подскочило с четырех тысяч в сутки до 29 тысяч. Что примечательно, вакцинацию советуют наращивать из-за «Омикрона», смертность от которого оказалась на 75% меньше по сравнению с зараженными другими разновидностями вируса и который в том же израильском правительстве назвали не более опасным, чем грипп. И что характерно, «Омикроном» чаще заражаются именно привитые, то есть прививка, как ни надейся на нее, от заражения новым штаммом не защищает. Очень важно, значимо и безоговорочно ценно, чтобы человек, который опасается заразиться коронавирусом, имел возможность от него привиться. Такую возможность ему предоставить необходимо, и есть категории граждан из групп риска, которым привиться действительно нужно. На чём никогда не будет настаивать ни один «антиваксер», кстати, потому что антиваксеры, в которых ретивые пропагандисты записали всех противников принудительной вакцинации, вообще против прививок. Даже добровольных. Но человек, который к группе риска не относится, который не готов прививаться и не готов прививать своих детей, должен иметь реальную, а не фиктивную возможность этого не делать. Недопустимо шельмовать противников насилия, защитников гражданских прав, называть их «врагами народа», приравнивать позицию против насильной вакцинации к проискам профессиональных русофобов из соседней страны, при этом пользуясь отработанными как раз этими русофобами методичками. У тех не скакал только москаль, а у этих не скачет только антиваксер, нужное вставить. Не позорно шлифовать паскудные методички на родной земле, а, друзья народа?

Недопустимо закатывать в асфальт гражданские права, доверие народа к медицине, мизерные остатки доверия к властям, и удивительно, что об этом вообще приходиться так методично рассказывать, доказывая, что насилие под наспех накинутой маской доброй воли не становится свободой. Отличительная черта вакцинобесия — его безумие, а отличительная черта этого безумия — лицемерие.