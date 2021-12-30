30 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Куликов, , 16:19 — REGNUM В Волгограде, как и в других городах России, уже вовсю чувствуется приближение и продолжение Нового года.

Парк победы и Аллея героев Александр Куликов © ИА REGNUM

Главные общественные пространства в центре города начали украшать ещё в начале декабря. В Александровском саду установили 12-метровую ель, украшенную светодиодами золотистого цвета и красной звездой.

Александровский сад и собор Александра Невского Александр Куликов © ИА REGNUM

Аллея героев Александр Куликов © ИА REGNUM

В зелёной зоне установили новые арт-объекты — два светящихся «ангела» в человеческий рост и ёлочные шары.

Арт-объект «Ангел» Александр Куликов © ИА REGNUM

Арт-объект «Ёлочный шар» Александр Куликов © ИА REGNUM Новогодние конструкции в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Впервые празднично наряженная ель украсила парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена».

«Волгоград Арена» Александр Куликов © ИА REGNUM

25 декабря в Царицынском парке в присутствии Деда Мороза и Снегурочки засияла огнями главная городская ёлка. 20-метровая ёлка украшена 450 разноцветными шарами, на верхушке ёлки красуется 1,5-метровая золотая макушка в форме звезды.

Главная ёлка в Царицынском парке Александр Куликов © ИА REGNUM

Вид на Царицынский парк Александр Куликов © ИА REGNUM

Каток в пойме реки Царицы Александр Куликов © ИА REGNUM

Вход в Царицынский парк Александр Куликов © ИА REGNUM

В рамках празднования Нового года и Рождества в городе пройдёт около 120 развлекательных мероприятий, среди них — театрализованные представления, концерты, выставки и многое другое. В праздничную ночь года у главной ёлки пройдёт развлекательная шоу-программа «Новый год шагает по планете», которая завершится в час ночи новогодними фейерверками.

Монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Волгоградский драматический театр Александр Куликов © ИА REGNUM Новогодний Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Центральная лестница Александр Куликов © ИА REGNUM

Фонтан «Искусство» напротив Центральной лестницы Александр Куликов © ИА REGNUM

Благодаря высокому качеству и правильному хранению праздничные конструкции и новогодний декор используются многократно из года в год. Подобная практика реализуется не только в Волгограде, но и во многих других городах России.

Вид на Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Новогодний Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Новогодний Волгоград Александр Куликов © ИА REGNUM

Новогодние конструкции в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM