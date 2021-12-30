Александр Куликов, 30 декабря 2021, 16:19 — REGNUM В Волгограде, как и в других городах России, уже вовсю чувствуется приближение и продолжение Нового года.
Главные общественные пространства в центре города начали украшать ещё в начале декабря. В Александровском саду установили 12-метровую ель, украшенную светодиодами золотистого цвета и красной звездой.
В зелёной зоне установили новые арт-объекты — два светящихся «ангела» в человеческий рост и ёлочные шары.
Впервые празднично наряженная ель украсила парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена».
25 декабря в Царицынском парке в присутствии Деда Мороза и Снегурочки засияла огнями главная городская ёлка. 20-метровая ёлка украшена 450 разноцветными шарами, на верхушке ёлки красуется 1,5-метровая золотая макушка в форме звезды.
В рамках празднования Нового года и Рождества в городе пройдёт около 120 развлекательных мероприятий, среди них — театрализованные представления, концерты, выставки и многое другое. В праздничную ночь года у главной ёлки пройдёт развлекательная шоу-программа «Новый год шагает по планете», которая завершится в час ночи новогодними фейерверками.
Благодаря высокому качеству и правильному хранению праздничные конструкции и новогодний декор используются многократно из года в год. Подобная практика реализуется не только в Волгограде, но и во многих других городах России.