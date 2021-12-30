Александр Куликов, 30 декабря 2021, 16:19 — REGNUM В Волгограде, как и в других городах России, уже вовсю чувствуется приближение и продолжение Нового года.

Парк победы и Аллея героев
Парк победы и Аллея героев
Александр Куликов © ИА REGNUM

Главные общественные пространства в центре города начали украшать ещё в начале декабря. В Александровском саду установили 12-метровую ель, украшенную светодиодами золотистого цвета и красной звездой.

Александровский сад и собор Александра Невского
Александровский сад и собор Александра Невского
Александр Куликов © ИА REGNUM
Аллея героев
Аллея героев
Александр Куликов © ИА REGNUM

В зелёной зоне установили новые арт-объекты — два светящихся «ангела» в человеческий рост и ёлочные шары.

Арт-объект «Ангел»
Арт-объект «Ангел»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Арт-объект «Ёлочный шар»
Новогодние конструкции в Волгограде
Арт-объект «Ёлочный шар»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Новогодние конструкции в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM

Впервые празднично наряженная ель украсила парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена».

«Волгоград Арена»
«Волгоград Арена»
Александр Куликов © ИА REGNUM

25 декабря в Царицынском парке в присутствии Деда Мороза и Снегурочки засияла огнями главная городская ёлка. 20-метровая ёлка украшена 450 разноцветными шарами, на верхушке ёлки красуется 1,5-метровая золотая макушка в форме звезды.

Главная ёлка в Царицынском парке
Главная ёлка в Царицынском парке
Александр Куликов © ИА REGNUM
Вид на Царицынский парк
Вид на Царицынский парк
Александр Куликов © ИА REGNUM
Каток в пойме реки Царицы
Каток в пойме реки Царицы
Александр Куликов © ИА REGNUM
Вход в Царицынский парк
Вход в Царицынский парк
Александр Куликов © ИА REGNUM

В рамках празднования Нового года и Рождества в городе пройдёт около 120 развлекательных мероприятий, среди них — театрализованные представления, концерты, выставки и многое другое. В праздничную ночь года у главной ёлки пройдёт развлекательная шоу-программа «Новый год шагает по планете», которая завершится в час ночи новогодними фейерверками.

Монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане
Монумент «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане
Александр Куликов © ИА REGNUM
Волгоградский драматический театр
Новогодний Волгоград
Волгоградский драматический театр
Александр Куликов © ИА REGNUM
Новогодний Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Центральная лестница
Центральная лестница
Александр Куликов © ИА REGNUM
Фонтан «Искусство» напротив Центральной лестницы
Фонтан «Искусство» напротив Центральной лестницы
Александр Куликов © ИА REGNUM

Благодаря высокому качеству и правильному хранению праздничные конструкции и новогодний декор используются многократно из года в год. Подобная практика реализуется не только в Волгограде, но и во многих других городах России.

Вид на Волгоград
Вид на Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Новогодний Волгоград
Новогодний Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Новогодний Волгоград
Новогодний Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM
Новогодние конструкции в Волгограде
Новогодние конструкции в Волгограде
Александр Куликов © ИА REGNUM
Новогодний Волгоград
Новогодний Волгоград
Александр Куликов © ИА REGNUM