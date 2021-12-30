Джакарта, 30 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. На праздновании Рождества в министерстве иностранных дел Индонезии, которое проходило в гибридном формате, глава МИД Ретно Марсуди пожелала всем счастливого Рождества. Об этом министр иностранных дел написала в Twitter 30 декабря.

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Во время выступления Ретно Марсуди призвала всех продолжать укреплять братство и солидарность в это непростое время.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1476382807374979072

Как сообщало ИА REGNUM, химический склад, расположенный на западе столицы Индонезии Джакарты, загорелся.