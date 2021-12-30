Самара, , 11:49 — REGNUM «Сказочный лес» и ледовые скульптуры персонажей мультфильмов установили на площади Куйбышева в Самаре. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Ледовый городок на площади 1905 года Алексей Колчин.© ИА REGNUM

В «Сказочном лесу» на площади Куйбышева среди сосен были размещены инсталляции, созданные по мотивам любимых сказок. Здесь жители и гости города смогут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев. Был создан городок ледовых скульптур — персонажей мультфильмов.

На площади также были залиты три катка: для игры в хоккей, для массового катания и детский.

В 2021 году впервые на площади начнет работать спортивно-развлекательная зона «Зимние забавы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в новогоднюю ночь и в январские праздники в Самаре массовых гуляний не будет.