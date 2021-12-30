Казань, , 11:54 — REGNUM Минздрав Татарии готовится к приходу нового штамма коронававируса «Омикрона». В связи с этим жителей республики призывают вакцинироваться и ревакцинироваться как можно скорее, а на фоне нынешнего снижения заболеваемости врачей отправляют в отпуска. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«Судя по тому приросту заболеваемости, который происходит сегодня, у нас не очень много времени осталось для того, чтобы завершить бустерный этап вакцинации. Очень просим позаботиться сейчас о своем здоровье, чем это делать тогда, когда мы можем войти в фазу волны «Омикрона», — уточнил он.

В настоящее время в Татарии указанный штамм не зарегистрирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, на 30 декабря в Татарии от COVID-19 привили 2,29 млн человек, вторую прививку сделали 1,86 млн жителей.

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