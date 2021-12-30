Москва, , 11:44 — REGNUM Некоторые центральные банки стран G-10 все больше осознают необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания растущей инфляции. А вопрос с повышением ставки ФРС хотя бы один раз в 2022 году выглядит уже решенным, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников.

Мировая экономика под угрозой

«Вероятно, таких повышений в течение 2022 года будет три. В то же время Евроцентробанк, более озабоченный темпами восстановления экономики, чем инфляцией, которая в Европе пока существенно ниже, чем в США, не спешит сокращать денежное предложение.

В такой ситуации доллар будет крепким, а пара eur/usd к концу 2022 года снизится до уровня 1,05.

С точки зрения платёжного баланса I квартал для России будет позитивным и можно будет увидеть укрепление рубля. В первую очередь это обеспечат цены на поставляемый в Европу по долгосрочным контрактам газ, которые определяются с учетом цен на нефть и спотовой цены газа за предыдущий период.

Также на высоких уровнях находятся цены металлов, угля, электроэнергии и других товаров российского экспорта. В то же время повышение учетной ставки ЦБ РФ приведет к сжатию внутреннего кредитования и сокращению потребления, в том числе и по импортируемым товарам.

На этом фоне пара USD/RUB снизится до 70, курс рубля к евро будет укрепляться более интенсивно в свете одновременного ослабления евро к доллару.

Середина 2022 года будет отмечена уменьшением инфляции и притоком средств на рынок гособлигаций за счет того, что ставки по ним будут превышать уровень инфляции, поэтому рубль будет крепким.

К концу года можно ожидать ослабления рубля до 76 за доллар. Политика ФРС по сокращению ликвидности приведет к снижению сырьевых цен и для рубля это негатив.

Однако параллельно снизятся и объёмы валюты, скупаемой на внутреннем рынке Минфином РФ в рамках бюджетного правила, так что снижение будет относительно плавным.

В первой половине 2022 года нефть будет пребывать на высоких уровнях $70−85 за баррель (Brent). Во второй половине года из-за ужесточения денежной политики ФРС США и укрепления доллара нефть может снизиться до $65.

В то же время можно рассчитывать на продолжение выхода человечества из режима коронавирусных ограничений, что обусловит рост спроса на автомобильное и авиационное топливо», — высказал свое мнение эксперт.

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