Иркутск, , 11:44 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 30 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7076 человек, причём 18 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 156 561 (+463 за сутки). Госпитализированы 2476 (-202 за сутки). В то же время излечились 134 674 пациента (рекордные +2217 за сутки).

Ещё 583 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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