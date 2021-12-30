Симферополь, , 11:44 — REGNUM Глава поселка Раздольное Республики Крым написал заявление об увольнении. Об этом 30 декабря на совещании по итогам реализации инфраструктурных проектов сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам Аксёнова, глава поселения написал заявление в связи с неисполнением работ по благоустройству парковой зоны.

Отметим, главой Раздольненского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым является Павел Чернявский.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 декабря, стало известно об увольнении с поста главы администрации Симферополя Валентина Демидова.