Багдад, , 11:48 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими объявил об официальном завершении военной миссии США в стране. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Армия США Mosaiquefm.net

При этом аль-Кадими отметил, что, несмотря на изменения, американские войска останутся в стране.

«Коалиция полностью выполнила свою боевую роль после переброски личного состава и материалов за пределы Ирака. В дальнейшем их роль будет заключаться в том, чтобы консультировать и помогать нашим силам безопасности в зависимости от результатов стратегического диалога», — написал Кадими.

Ранее в Пентагоне сообщили, что большая часть американского контингента передислоцировалась на военные базы армии США в Катаре и Кувейте.