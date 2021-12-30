Москва, 30 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Большинство новогодних телешоу вызывают у граждан только скуку и неприязнь, телеканалы могли бы предложить зрителям самим выбирать, что смотреть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 декабря, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM C Новым Годом

«С праздничной сеткой вещания и шоу-бизнесом в целом пора что-то делать. Люди все реже смотрят новогодние телешоу, и, похоже, скоро перестанут включать их даже в фоновом режиме», — отметил Миронов.

В этой связи он предложил телеканалам «дать зрителям право самим выбирать, что смотреть, и голосовать за новогодние программы».

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