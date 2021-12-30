Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Ростовские пункты неотложной помощи и вакцинации переведут на особый график в период новогодних каникул. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Domowenock.cuzya Терминал в поликлинике

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях будут открыты кабинеты неотложной помощи и пункты вакцинации. Дежурство будут нести администраторы, терапевты, педиатры, врачи общей практики.

«Медицинская помощь по неотложным и экстренным показаниям будет осуществляться круглосуточно в штатном режиме», — уточнили в правительстве.

В период новогодних каникул также будет обеспечена работа лабораторий, которые проводят тесты на коронавирус, травмпунктов.