Нарьян-Мар, , 11:40 — REGNUM В Ненецком автономном округе средний возраст самолетов Ан-2, которыми осуществляются пассажирские перевозки, в 2021 году составил 35 лет. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Александр Чинаров.

По его словам, перевозки по местным авиамаршрутам в НАО осуществляет Нарьян-Марский объединенный авиаотряд, в авиапарке которого шесть самолетов Ан-2, 11 вертолетов Ми-8Т и 10 вертолетов Ми-8МТВ/АМТ. Прибыль авиаотряда в 2020 году составила 16,1 млн рублей.

На 2021 год в регионе установлено 14 авиамаршрутов, самым протяженным является маршрут Нарьян-Мар — Нижняя Пеша — Ома — Несь — Чижа — Шойна. Его длина 530 километров. Работают аэродромы Нарьян-Мар и Амдерма. Стоимость авиабилетов из Нарьян-Мара в села округа составляет от 6,3 до 11,2 тыс. рублей, уточнил Чинаров.