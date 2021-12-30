Казань, , 11:40 — REGNUM В Татарии повторную вакцинацию от коронавируса прошли 134 326 человек. Как отметил 30 декабря заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, «это мало, потому что количество людей, которые были вакцинированы более шести месяцев назад, в разы больше».

Вакцинация (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

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По состоянию на 30 декабря в республике первым компонентом против COVID-19 вакцинированы 2,29 млн человек, вторую прививку сделали 1,86 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии 30 декабря закрыли временный инфекционный госпиталь на базе республиканской клинической больницы.

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