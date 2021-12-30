Багдад, 30 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В ходе операции по поимке бывшего президента Ирака Саддама Хусейна американские военные использовали усыпляющий порошок. Об этом сообщил пожелавший остаться неназванным иракский переводчик, сотрудничавший с американскими спецслужбами и участвовавший в задержании политика.

Саддам Хусейн во время ареста. 2003

Согласно существовавшей версии, о предполагаемом местонахождении Хусейна в районе Эд-Дур в провинции Салах-эд-Дин донёс один из родственников его охранников. Затем эту информацию проверили, проследив за телохранителем, привозившим экс-президенту продукты питания, рассказал в беседе с РИА Новости переводчик.

По его словам, это место находилось на ферме, буквально в нескольких метрах от Тигра, на расстоянии 50 метров или даже ближе, в районе Эль-Маабар. Сюда были направлены подразделение спецназа, одновременно высадился десант. Во время операции на площади примерно в квадратный километр распылили усыпляющий газ — в помещении и на ферме, где находился бывший президент. Задержанного экс-главу Ирака эвакуировали на вертолёте.

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Собеседник издания добавил, что ферма после операции покрылась «неким белым веществом», при этом все животные умерли.

«Порошок был на листьях дерева, когда военные прибыли на место. Была холодная погода, он оставался еще два-три дня и потом пропал», — уточнил мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконно отстранённый от власти президент Ирака Саддам Хусейн был казнён по приказу американского командования ровно пятнадцать лет назад — 30 декабря 2006 года.

Формально решение вынес Верховный суд Ирака. Фактически к смерти Хусейна приговорили американские власти, вменяя в вину иракскому лидеру пособничество терроризму и поощрение разработки в Ираке оружия массового поражения (последнее так и не было доказано).Казнь состоялась в штаб-квартире военной разведки Ирака. Последние мгновения жизни Хусейна были зафиксированы на видео.

Напомним, Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 гг., а с 1979 по 1991 гг. и с 1994 по 2003 гг. — возглавлял иракское правительство. Он был отстранён от власти в 2003 году, когда международная коалиция во главе США вторглась в Ирак.