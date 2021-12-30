Верхняя Пышма, Свердловская область, 30 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын совершили тестовую поездку на трамвае маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

«Я поздравляю всех жителей Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Теперь эти два муниципалитета связаны не просто автомобильными дорогами, но и железными», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

«У нас сегодня знаменательное событие. Впервые в истории Верхней Пышмы едет трамвай по маршруту «Фрезеровщиков» — конечная «Верхняя Пышма», Кванториум, театр, музей. Всем огромное спасибо, особенно губернатору Евгению Куйвашеву, Алексею Орлову, всему правительству Свердловской области, строителям», — сказал Андрей Козицын.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын

Востребованность и транспортная доступность обусловлена расположением трамвайной линии около крупных существующих и перспективных жилых застроек, прохождением вблизи магистральных дорог, что создает альтернативу автотранспорту, и шаговой доступностью к станции метро «Проспект Космонавтов».

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын

«Это действительно первый межмуниципальный агломерационный проект», — подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Строительство велось с весны 2019 года. Были получены все согласования и разрешения естественных монополистов, перенесены сети и коммуникации, урегулированы отношения с собственниками земельных участков, решены сложные инженерные задачи.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

При строительстве было уложено 13,5 км трамвайных рельсов в Верхней Пышме и 22,5 км в Екатеринбурге, соответственно — 11 304 и 19 266 шпал, 13,2 и 35 тонн асфальта, протянуто 5,4 и 9 км контактного кабеля, установлено 90 и 300 опор, отсыпано порядка 28 тысяч и 100 тысяч кубометров щебня.

И вот итог — трамвайная линия протяженностью более 17 км связала два города — Екатеринбург и Верхнюю Пышму. На маршруте предусмотрено 14 остановок — 10 в областном центре и 4 в Медной столице Урала. Время в пути при скорости порядка 40 км/ч составит 25−30 минут, что на 30% меньше того, что тратят пассажиры сейчас. Ежедневно трамвайным сообщением между Екатеринбургом и Верхней Пышмой смогут пользоваться 11 тысяч человек, в год это составит порядка 4 млн человек.

Фото предоставлено пресс-службой УГМК Трамвай

Для обслуживания трамвайной линии, строящегося в настоящее время депо, а также современного подвижного состава — 10 низкопольных односекционных вагонов — будет создано более 70 рабочих мест.