Москва, , 11:36 — REGNUM Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии одну из крупнейших сирийских военных баз с иностранными наемниками, сообщает издание «Русская Весна».

ВКС России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что на базе базировались иностранные наемники из состава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где также были расположены склады вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из крупных боевиков, действовавших в Сирии, Муслим Маргошвили, он же Муслим Абу Валид аш-Шишани, был уничтожен в результате операции ВКС России.

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