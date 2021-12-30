Мадрид, , 11:34 — REGNUM Правительство продлило еще на шесть месяцев, до 30 июня 2022 года, действие соглашения, гарантирующего медицинское обслуживание гибралтарцев. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на официальный государственный вестник Испании.

Гибралтар (сс) lutz6078

Соответствующее решение было принято после того, как 30 декабря завершается переходный период, предусмотренный соглашением о выходе Великобритании из Евросоюза.

Гибралтар — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией.