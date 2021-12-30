Мадрид, 30 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Правительство продлило еще на шесть месяцев, до 30 июня 2022 года, действие соглашения, гарантирующего медицинское обслуживание гибралтарцев. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на официальный государственный вестник Испании.

(сс) lutz6078 Гибралтар

Соответствующее решение было принято после того, как 30 декабря завершается переходный период, предусмотренный соглашением о выходе Великобритании из Евросоюза.

Гибралтар — заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией.