Калуга, 30 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Центр управления регионом (ЦУР) Калужской области по итогам 2021 года занял первое место в России по организации работы с общениями граждан в интернете, в том числе по качеству и оперативности обратной связи, сообщает 30 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя ЦУР региона Кирилла Гурова. Рейтинг составлен АНО «Диалог Регион».

Фото пресс-службы правительства Калужской области. В калужском Центре управления регионом.

В 2021 году в Центр управления регионом Калужской области поступило и было обработано более 140 тыс. обращений от граждан. Это в два раза выше показателей 2020 года. Губернатор Владислав Шапша назвал результат работы ЦУРа блестящим и поблагодарил сотрудников за высокое качество работы.

«Первое место в стране при такой плотной конкуренции — добиться такого результата очень непросто. Вы занимаетесь очень важной работой — вы делаете много добрых дел!», — отметил Владислав Шапша.

Калужский ЦУР, призванный максимально оперативно решать проблемы жителей области через цифровой диалог между властью и обществом, был создан в августе 2020 года. Основные направления работы центра — здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ, дороги, ТКО, соцзащита, экология и другие.