Дарфур, Судан, 30 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. После массового разграбления складов, принадлежащих гуманитарным организациям ООН, власти Судана сообщили о введении комендантского часа в штате Дарфур, расположенном на западе страны. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой комитет государственной безопасности Северного Дарфура.

Kalou Kaka Повстанцы. Судан

По данным журналистов, новая мера будет действовать с 18:00 до 05:00. Отмечается, что запрет был введен после массового разграбления складов Всемирной продовольственной программы в столице штата — Эль-Фашире, а также штаб-квартиры и имущества миссии UNAMID.

Ранее в штаб-квартире миссии ООН в Хартуме сообщили журналистам, что за нападением стоит одна из местных вооружённых группировок, однако воздержались от оценок произошедшего.

«Мы проводим оценку того, что было украдено со складов, на которых хранится 1900 тонн продовольствия, и в ближайшие часы мы опубликуем подробное заявление», — отметили в миссии ООН.