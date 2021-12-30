Москва, , 11:32 — REGNUM Важным драйвером роста 2021 года оказался беспрецедентный объем вливаний в мировую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При этом важным драйвером роста 2021 года оказался беспрецедентный объем вливаний в мировую экономику, сопоставимый с цифрой 27 трлн долларов, осуществлявшийся вкупе с сохраняющейся стимулирующей политикой ключевых монетарных регуляторов, прежде всего ФРС и ЕЦБ. Перечисленные факторы, в свою очередь, выливаются в основной риск сдерживания экономического роста в 2022 году через беспрецедентно высокое усиление инфляционного давления. Лакмусовой бумажкой в этой части выступают США: риск пробития инфляцией отметки в 10% в 2021 году весьма высок», — сказал Чередниченко.

По его словам, сложилась ситуация, решение которой в 2022 году скажется на ограничении экономического роста не только в США, но и во всех ключевых мировых экономиках.

«В дополнение к ней наблюдается достаточно острая ситуация в геополитическом поле: активная политика взаимных санкций может привести к ограничению китайского экономического роста, что в силу текущих условий также окажет понижающее давление на развитие мировой экономики», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, высокие показатели роста мировой экономики по итогам 2021 года во многом были обеспечены провальной базой 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Какой рост покажет мировая экономика по итогам 2021 года?