Москва, 30 декабря, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Важным драйвером роста 2021 года оказался беспрецедентный объем вливаний в мировую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«При этом важным драйвером роста 2021 года оказался беспрецедентный объем вливаний в мировую экономику, сопоставимый с цифрой 27 трлн долларов, осуществлявшийся вкупе с сохраняющейся стимулирующей политикой ключевых монетарных регуляторов, прежде всего ФРС и ЕЦБ. Перечисленные факторы, в свою очередь, выливаются в основной риск сдерживания экономического роста в 2022 году через беспрецедентно высокое усиление инфляционного давления. Лакмусовой бумажкой в этой части выступают США: риск пробития инфляцией отметки в 10% в 2021 году весьма высок», — сказал Чередниченко.

По его словам, сложилась ситуация, решение которой в 2022 году скажется на ограничении экономического роста не только в США, но и во всех ключевых мировых экономиках.

«В дополнение к ней наблюдается достаточно острая ситуация в геополитическом поле: активная политика взаимных санкций может привести к ограничению китайского экономического роста, что в силу текущих условий также окажет понижающее давление на развитие мировой экономики», — уточнил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, высокие показатели роста мировой экономики по итогам 2021 года во многом были обеспечены провальной базой 2022 года.