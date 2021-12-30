Вена, 30 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц будет работать в компании Питера Тиля — давнего сторонника бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сам Курц рассказал австрийскому телеканалу OE24.

European People's Party Себастьян Курц

Тиль известен как миллиардер, инвестор, республиканец и соратник Трампа. С Курцем он познакомился в 2017 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

К работе в компании Тиля Thiel Capital бывший австрийский канцлер приступит в феврале, он будет там «глобальным стратегом». Его будущую годовую зарплату источники оценивают более чем в 500 тысяч евро, а это почти на 200 тысяч больше, чем Курц получал на посту канцлера.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы правительства Австрии Себастьян Курц покинул в октябре на фоне антикоррупционного расследования. В декабре он объявил, что уходит из политики.

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