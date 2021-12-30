Бухарест, 30 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Официальный Бухарест выплатит Всемирному банку (ВБ) 611,3 миллионов евро в качестве процентов по предоставленному этой структурой в 2009-м году кредиту. При этом румынское правительство планирует полностью погасить указанную задолженность уже в 2023-м году, передает 30 декабря бухарестский информационный портал HotNews.

Евро. Кругленькая сумма

Согласно официальной информации, в настоящее время Всемирный банк является единственным международным финансовым учреждением, которому Румыния должна денежные средства по кредитным обязательствам.

«Осуществив в новом году очередной транш, мы выйдем на финишную прямую линию подобного расчета», — говорится в заявлении румынского министерства экономики.

По мнению независимых экспертов, погашение указанной задолженности нанесет существенный удар инфраструктуре Румынии. Предполагается, что средства для выплат будут взяты из фондов бюджетных организаций страны.

Напомним, Бухарест уже полностью погасил долги перед Евросоюзом и Международным валютным фондом. В середине 1980-х годов Социалистическая Республика Румыния являлась единственным в мире государством, расплатившимся по внешним кредитным обязательствам.