Луганск, , 11:31 — REGNUM Силовики Украины разместили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Оса» и бронетехнику в населенном пункте Врубовка в Донбассе, который находится под контролем Киева. Об этом 30 декабря рассказал журналистам представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В зоне ответственности 24-й бригады (украинских силовиков — ред.) отмечено нахождение зенитного ракетного комплекса 9К33 «Оса», четырех боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Врубовка», — сказал он.

Также представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что также украинская бронетехника зафиксирована в близи подконтрольного Киеву населенного пункта Подлесный, а зенитная установка ЗУ-23 — в районе Мирной Долины, также находящегося под контролем властей Украины.

«За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, на территории объекта на аэродроме возле населенного пункта Сиротино (также под контролем Киева — ред.) отмечено размещение двух самоходных зенитных ракетных комплексов 2K22 «Тунгуска», — добавил он, уточнив, что этими действиями ВСУ нарушают третий пункт договоренностей о перемирии в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня сообщил об обстреле украинскими боевиками района посёлка Озеряновка на юго-западе Горловки (ДНР).