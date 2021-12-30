Кодже, Южная Корея, , 11:31 — REGNUM В Южной Корее приступили к строительству второй подлодки класса Changbogo-II водоизмещением 3600 тонн, оснащённой баллистическими ракетами (БРПЛ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Подлодка Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, строительство субмарины должно быть завершено к 2026 году. Передача подлодки ВМС страны состоится не раньше 2028 года.

Известно, что строительство идет на верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering в городе Кодже провинции Кёнсан-Намдо.

По завершении строительства на вооружении у Южной Кореи будет находится пять подводных лодок водоизмещением более 3 тыс. тонн.

Напомним, что в сентябре текущего года в стране спустили на воду третью подлодку Changbogo-III первой серии водоизмещением 3 тыс. тонн.