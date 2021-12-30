Кодже, Южная Корея, 30 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Южной Корее приступили к строительству второй подлодки класса Changbogo-II водоизмещением 3600 тонн, оснащённой баллистическими ракетами (БРПЛ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

По их словам, строительство субмарины должно быть завершено к 2026 году. Передача подлодки ВМС страны состоится не раньше 2028 года.

Известно, что строительство идет на верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering в городе Кодже провинции Кёнсан-Намдо.

По завершении строительства на вооружении у Южной Кореи будет находится пять подводных лодок водоизмещением более 3 тыс. тонн.

Напомним, что в сентябре текущего года в стране спустили на воду третью подлодку Changbogo-III первой серии водоизмещением 3 тыс. тонн.