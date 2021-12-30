Самара, , 11:32 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров внес изменения в постановление о комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса в регионе. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что теперь на торжественных церемониях бракосочетания в ЗАГСе могут присутствовать свыше десяти человек. При этом сохранены ограничения по количеству гостей, исходя из площади зала: четыре кв. метра на одного человека.

Многофункциональные центры в регионе теперь будут работать не только по предварительной записи.

При этом в учреждения, спорта, культуры и торговые центры будут пропускать и со справкой от военно-медицинских организаций о вакцинации или перенесенном заболевании.