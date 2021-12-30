Бухарест, 30 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В период с 10:00 29 декабря по 10:00 30 декабря нынешнего года сотрудники экстренных служб Румынии спасли в горах страны около 120 человек. Об этом 30 декабря сообщило румынское информационное агентство AGERPRES.

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Согласно официальной информации, абсолютное большинство спасенных граждан — туристы, нарушившие правила пребывания на лыжных трассах или заблудившиеся в лесных массивах.

Основное количество звонков в службу спасения поступило из регионов Брашов и Нямц, где расположены популярные в стране зимние курорты. В местные больницы с признаками переломов и обморожения доставлены 42 человека.

Накануне румынские власти в очередной раз призвали туристов и лиц, отдыхающих в горах Румынии к соблюдению основных правил безопасности. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в горных регионах страны.