Оренбург, , 11:27 — REGNUM Житель Оренбургского района пойдёт под суд за гибель 23-летнего рабочего. Расследование уголовного дела завершено, сообщает управление СКР по Оренбургской области.

Следственный комитет

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По данным следствия, 4 сентября 2020 года водитель самосвала наехал на молодого мужчину, который осуществлял работы на этом участке дороги. Гражданин погиб на месте.

Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения соответствующего обвинительного заключения. А затем материалы передадут в суд.