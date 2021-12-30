Тбилиси, 30 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был переведён из Горийского военного госпиталя обратно в тюрьму в Рустави. Об этом сообщает пресс-служба Специальной пенитенциарной службы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ранее о переводе экс-президента заявляли его адвокаты и СМИ, но официального подтверждения этой информации не было.

«В связи с высоким общественным интересом уточняем, что 30 декабря этого года осужденный/обвиняемый Михаил Саакашвили был переведён из военного госпиталя имени Георгия Абрамишвили минобороны в пенитенциарное учреждение №12 в полном соответствии с требованиями закона», — говорится в сообщении.

до этого соратники и адвокаты Саакашвили в ночь на 30 декабря стали выражать беспокойство тем, где он находится, и в каком состоянии. Они заявляли о его «похищении» и насильственном переводе в тюрьму.

Напомним, Саакашвили был заключён под стражу 1 октября, после того, как вернулся в Грузию. С первого дня он объявил голодовку, не называя причины. Сначала его перевели в Глданскую тюрьму в Тбилиси, где есть больница, что вызвало острую реакцию со стороны политика. В итоге Саакашвили добился, что его 20 ноября перевели в горийский госпиталь, где он прошёл курс реабилитации после голодовки.