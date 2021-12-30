Париж, , 11:24 — REGNUM Министр труда Франции Элизабет Борн объявила, что компании, не желающие перейти на удаленную работу, заплатят штраф, передает BFM TV.

Флаг Франции

По словам министра, компании заплатят штраф в размере до 1000 евро на каждого сотрудника.

Ранее премьер-министр Франции объявил о введении в компаниях обязательной удаленной работы. Удаленная работа будет обязательной для всех сотрудников в течение трёх-четырёх дней в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в нескольких тюрьмах Франции увеличилось количество случаев заражения коронавирусом.

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