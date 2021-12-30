Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону внесены изменения в расписание праздничной новогодней программы 31 декабря у главной городской ёлки. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Новый год в Нижнем Новгороде: ул. Большая Покровская

31 декабря с 21:00 до 23:00 на сцене у входа в парк имени Горького состоится праздничная программа, посвященная встрече Нового 2022 года. Затем до полуночи на светодиодном экране будут транслироваться концерт и праздничные поздравления.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в связи с угрозой распространения коронавируса была отменена встреча Нового года у городской ёлки. Праздничную программу планировалось завершить в 21:00.