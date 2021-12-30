Москва, , 11:22 — REGNUM Инфляция вызывает главную озабоченность среди показателей российской экономики. Об этом 30 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью на телеканале «Россия 24».

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что единственное беспокоит из экономических показателей — это, конечно, инфляция Инфляция будет 8% с небольшим. Это существенный показатель, который влияет на людей, которые имеют небольшие доходы, небольшие зарплаты, с одной стороны. С другой стороны, инфляция — это тоже показатель для стоимости денег в экономике», — заявил Силуанов.

«Стоимости кредита. Кредитная активность в последнее время развивалась и, безусловно, высокая инфляция может приводить к тому, что целый ряд проектов будут откладываться на более поздние периоды, когда доходности по этим проектам будут выше стоимости кредитных ресурсов», — указал он.

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