Москва, , 11:35 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу группы петербуржцев, оправданных судом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к воспитанникам детского дома. Следствию поручено обжаловать оправдательный приговор суда. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе СКР.

Глава СК России Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кировский районный суд Петербурга огласил оправдательный приговор пяти фигурантам уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома, вынесенный в связи с отсутствием события преступления. Подсудимые были выпущены из-под стражи в зале суда.

«В ходе предварительного следствия была проделана масштабная работа, направленная на выявление всех фактов противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Следователи установили всех фигурантов противоправных действий и дали их действиям соответствующую правовую оценку. Достаточная доказательственная база, собранная следствием, послужила основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу», — отметили в СКР.

Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад.

«Также председатель СК России поручил подчиненным инициировать вопрос об обжаловании приговора суда», — подытожили в ведомстве.

В ходе расследования следователями СК России было установлено 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома — центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8» в период с 2002 по 2017 годы.

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