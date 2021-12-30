Уфа, 30 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Пансионат для пожилых граждан и инвалидов намерены открыть на основании соглашения о государственно-частном партнёрстве (ЧГП) в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом престарелых

В конце текущего года сотрудники в министерстве заключили концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата для пожилых граждан и инвалидов в деревне Пушкинское Иглинского района.

«Такие проекты, прежде всего, решают проблемы людей, которые хотели бы получить более высокий уровень обслуживания. Нас больше всего радует то, что это новые рабочие места. Была заброшенная школа — сейчас там появляется новый объект. Инвестор заходит со своим определенным объемом инвестиций, приводит всё порядок, появляется благоустройство, люди начинают ходить на работу, машины ежедневно доставляют продукты — появляется экономика. Это уже сопутствующий первичному очень положительный эффект», — приводит пресс-служба слова министра семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленары Ивановой.

В Башкирии это четвёртый проект на основании соглашения о государственно-частном партнерстве.

Планируется, что в пансионате намерены установить 22 койко-места. Концессионное соглашение заключается на 25 лет.

Сообщается, что сейчас пансионаты в партнёрстве с государством работают в селе Ирсаево Мишкинского района, в деревне Татарский Саскуль Гафурийского района, а также в селе Шарипово Кушнаренковского района.