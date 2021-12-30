Вашингтон, , 11:19 — REGNUM В США должен состояться «развод» между преимущественно республиканские и демократическими штатами, в которых необходимо ввести временную сегрегацию для вновь прибывающих, об этом заявила Марджори Тейлор Грин 29 на своей странице в Twitter.

С таким заявлением она выступила в публичном обсуждении с одним из пользователей Twitter, который выразил обеспокоенность в связи с тем, что он, переехав в Майями, может стать объектом давления местных политических процессов. Один из участников заявил о том, что он поддерживает введение таких законопроектов, которые бы устанавливали «дискриминацию против трансплантов» — то есть переехавших из одного типа штатов — например, демократического, — в другой на какое-то время.

«Все возможно в случае государственного развода», — написала Грин в ответ на это. — После того как избиратели-демократы и крупные доноры разрушили такой штат, как Калифорния, напрашивается мысль, что было бы разумно не дать им повторить это же в еще одном прекрасном штате, вроде Флориды».

«Людям с промытыми мозгами, которые переезжают из Калифорнии и Нью-Йорка, нужно время, чтобы остыть», — добавила она.

В октябре Грин провела опрос в Twitter, чтобы оценить интерес людей к «национальному разводу» между республиканскими и демократическими штатами. Тогда опрос показал, что 48% участников выступали за сохранение единства США, в то время как 43% призывали к политическому расколу, еще 9% затруднились с ответом. Грин высоко оценила позицию тех, кто проголосовал за раздел страны.