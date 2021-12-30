Ростов-на-Дону, 30 декабря 2021, 11:19 — REGNUM Пожарные подразделения и спасатели Ростовской области в канун Нового года переведены в режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
На случай возникновения аварийных ситуаций на коммунальных объектах подготовлено 1043 ремонтно-восстановительные бригады в составе более 4,2 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники.
Около 430 аварийно-восстановительных бригад и 19 мобильных подразделений готовы к восстановлению электроснабжения.