Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM Пожарные подразделения и спасатели Ростовской области в канун Нового года переведены в режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

На случай возникновения аварийных ситуаций на коммунальных объектах подготовлено 1043 ремонтно-восстановительные бригады в составе более 4,2 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники.

Около 430 аварийно-восстановительных бригад и 19 мобильных подразделений готовы к восстановлению электроснабжения.