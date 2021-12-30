Томск, 30 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Томской области по обвинению в получении взятки арестован бывший первый замначальника регионального управления ФСИН. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

A-r-e-s Взятка

По данным следствия, с марта 2020 по май 2021 года путём вымогательства получил взятку в размере не менее 1,5 млн рублей от заключённого, отбывавшего наказание в исправительной колонии №4. Взамен последнему гарантировалось общее покровительство.

Уголовное дело возбуждено по статье «получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.