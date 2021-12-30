Челябинск, 30 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Челябинске гражданина осудили за попытку торговать наркотиками. Приговор вынес Советский райсуд, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Гражданина поймали в августе 2020 года в момент выемки двух килограммов вещества из тайника. Эту партию он собирался расфасовать на мелкие и сбыть.

Суд назначил гражданину девять лет колонии строгого режима. Также он должен заплатить 100 тыс. рублей штрафа.