Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В Ростовской области установлен рекорд по добыче угля — 7,25 млн тонн антрацита. Об этом сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин 30 декабря.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По сравнению с 2020 годом добыча угля на Дону выросла более чем на 30%, отметил чиновник. Это стало возможным во многом благодаря модернизации производственных мощностей.

Рекорд установили горняки шахты «Садкинская» — 2,5 млн тонн угля. Шахтами «Обуховская» и «Донской антрацит» добыто более 3,5 млн тонн угля. «Донской уголь» и «Шахта Ростовская» показали результат в 1,25 млн тонн антрацита.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году на развитие уголовной отрасли в Ростовской области было направлено более 2,1 млрд рублей. В Ростовской области работают пять угледобывающих предприятий. На них трудятся шесть тысяч человек.

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