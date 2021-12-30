Москва, , 11:14 — REGNUM На востоке Москвы в районе Бирюлёво Восточное появится фондохранилище для предметов и коллекций девяти московских музеев — всего 90 тысяч единиц, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Хранилище редких книг. РГБ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Хранилище музейных фондов расположится в недостроенном 4-этажном здании. Проект реконструкции и капитального ремонта недостроя уже согласовала Мосгосэкспертиза. Здание отремонтируют в соответствии с их функционалом.

В фондохранилище появятся помещения для хранения музейных экспонатов, помещения сортировки и распределения грузов, выставочные залы, реставрационные мастерские, химико-биологическая лаборатория, конференц-зал и др.

ИА REGNUM ранее сообщало, власти Москвы разработали концепцию по созданию музейного фондохранилища в посёлке Коммунарка (Новая Москва).

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