Вашингтон, 30 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Мошенники смогли получить более $8 млрд в качестве пособий по безработице в американском штате Мичиган за период пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета The Hill.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

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Местное агентство по оказанию социальной помощи безработным провело аудиторскую проверку, охватившую период с начала пандемии по сентябрь 2021 года. Выяснилось, что выплаты на сумму от $8,4 млрд до $8,52 млрд были совершены, вероятно, по ложным заявкам. Мошенник просили поддержки якобы из-за утраты работы, всего же таких заявок было на $52,2 млрд.

Директор агентства штата Джулия Дэйл выразила огромное сожаление в связи с тем, что «негодяи выманили столь необходимые людям средства». Масштабы такого обмана поражают, добавила она.

Губернатор штата, демократ Гретхен Уитмер объявила о создании оперативной группы, которая займется расследованием таких мошенничеств и выработкой мер для возврата денег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из средств, выделенных в США для помощи гражданам и предприятиям в условиях пандемии коронавируса, украдено не менее $100 млрд. Такова оценка Секретной службы США.

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