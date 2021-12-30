Симферополь, 30 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Решение покинуть пост мэра Симферополя Валентин Демидов принял в связи с тем, что ему не удалось выполнить ряд поставленных задач. Об этом он сам сообщил в соцсетях 30 декабря.

Simadm.ru Валентин Демидов

«Принял решение покинуть пост главы администрации Симферополя. Глава Республики Сергей Валерьевич Аксёнов это решение поддержал. За время нахождения на должности не удалось выполнить ряд задач, которые стояли передо мной. Считаю честным сложить полномочия», — написал Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов проработал в должности главы администрации Симферополя менее года — он приступил к исполнению обязанностей в феврале 2021 года после увольнения Елены Проценко, в апреле был назначен официально. Утром 30 декабря стало известно о его увольнении с должности.